Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Samsung avalia recompra de ações; detalhes saem em até um mês

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 09:15:00 Editado em 25.06.2026, 06:44:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Samsung Electronics informou que está avaliando um plano de recompra de ações, mas ainda não confirmou nem o cronograma nem o tamanho do programa. Em documento regulatório divulgado nesta quarta-feira, 24, a gigante sul-coreana de tecnologia afirmou que uma eventual recompra teria como finalidade financiar a remuneração em ações concedida a funcionários, vinculada ao desempenho da companhia em 2026.

Segundo a empresa, a proposta continua em análise e um novo comunicado deverá ser publicado em até um mês, quando os termos estiverem definidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O posicionamento da Samsung veio após a agência sul-coreana Yonhap noticiar que a companhia estaria preparando um programa de recompra de aproximadamente 90 trilhões de won - o equivalente a US$ 58,71 bilhões.

Procurada, a Samsung não comentou a informação.

As ações da empresa acumulam forte alta em 2026, impulsionadas pelo boom global de inteligência artificial. Nesta quarta-feira, os papéis da fabricante de chips de memória encerraram o pregão com avanço de 9,8%, o maior ganho em mais de três semanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O movimento ocorreu em um dia de recuperação do mercado local: o Kospi, principal índice da bolsa sul-coreana, subiu 3,3% após recuar 10% na terça-feira, em meio a uma liquidação global de ações de tecnologia. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AÇÕES recompra SAMSUNG
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV