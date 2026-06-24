Samsung avalia recompra de ações; detalhes saem em até um mês

A Samsung Electronics informou que está avaliando um plano de recompra de ações, mas ainda não confirmou nem o cronograma nem o tamanho do programa. Em documento regulatório divulgado nesta quarta-feira, 24, a gigante sul-coreana de tecnologia afirmou que uma eventual recompra teria como finalidade financiar a remuneração em ações concedida a funcionários, vinculada ao desempenho da companhia em 2026.

Segundo a empresa, a proposta continua em análise e um novo comunicado deverá ser publicado em até um mês, quando os termos estiverem definidos.

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O posicionamento da Samsung veio após a agência sul-coreana Yonhap noticiar que a companhia estaria preparando um programa de recompra de aproximadamente 90 trilhões de won - o equivalente a US$ 58,71 bilhões.

Procurada, a Samsung não comentou a informação.

As ações da empresa acumulam forte alta em 2026, impulsionadas pelo boom global de inteligência artificial. Nesta quarta-feira, os papéis da fabricante de chips de memória encerraram o pregão com avanço de 9,8%, o maior ganho em mais de três semanas.

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O movimento ocorreu em um dia de recuperação do mercado local: o Kospi, principal índice da bolsa sul-coreana, subiu 3,3% após recuar 10% na terça-feira, em meio a uma liquidação global de ações de tecnologia. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado