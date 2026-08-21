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Samsung anuncia maior recompra de ações de sua história após forte impulso da IA

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Samsung Electronics anunciou o maior programa de recompra de ações de sua história, em um momento em que fabricantes de chips colhem os benefícios do boom da inteligência artificial.

A companhia sul-coreana - uma das maiores produtoras de chips de memória do mundo - informou que pretende recomprar entre 90 trilhões e 110 trilhões de won em ações, o equivalente a aproximadamente US$ 64,54 bilhões a US$ 78,88 bilhões.

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O anúncio já era amplamente esperado, à medida que cresce a pressão sobre as gigantes de chips da Coreia do Sul para que repassem aos acionistas parte dos ganhos extraordinários associados à IA.

A concorrente SK Hynix divulgou nesta semana seu próprio programa para elevar o retorno aos acionistas, incluindo planos de recomprar e cancelar mais de US$ 28 bilhões em ações.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 21, a Samsung afirmou que a escala sem precedentes da recompra busca garantir que o crescimento da empresa se traduza em benefícios concretos para os acionistas.

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Além disso, a fabricante de chips planeja pagar 30 trilhões de won em dividendos no terceiro trimestre de 2026, com detalhes a serem confirmados em outubro.

A empresa também disse que está executando sua política de retorno ao acionista para um período de três anos, que prevê a alocação de 50% do fluxo de caixa livre para remuneração aos acionistas.

"O conselho também aprovou hoje uma recompra de ações de cerca de 15 trilhões de won destinada à compensação de funcionários", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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