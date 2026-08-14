Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Samarco registra prejuízo líquido de US$ 328,5 milhões no 2º trimestre de 2026

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Samarco, joint venture das mineradoras Vale e BHP, registrou prejuízo líquido de US$ 328,5 milhões no segundo trimestre de 2026, ante resultado negativo de US$ 1,69 bilhão um ano antes. Segundo a companhia, o resultado foi principalmente afetado pelo resultado financeiro, que continua fortemente influenciado pelas obrigações relacionadas à reparação e pelos efeitos cambiais sobre passivos.

No primeiro trimestre de 2026, a Samarco havia registrado prejuízo de US$ 1,12 bilhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita líquida somou US$ 469,7 milhões entre abril e junho, praticamente estável ante os US$ 469,9 milhões registrados no mesmo período de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre, porém, houve alta de 16%, com a recuperação dos volumes de vendas.

As vendas de produtos totalizaram 3,9 milhões de toneladas no segundo trimestre, alta de 23% em relação ao trimestre anterior e queda de 1% ante o mesmo período de 2025.

O Ebitda ajustado da Samarco foi de US$ 234,7 milhões no segundo trimestre, queda de 18% em relação a um ano antes, afetado principalmente por custos mais elevados. Na comparação com o primeiro trimestre, contudo, o indicador avançou 22%, beneficiado pela recuperação dos volumes de vendas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SAMARCO/BALANÇO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV