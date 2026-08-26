Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Salesforce dobra lucro, eleva guidance e anuncia parceria com Anthropic

Escrito por Laís Adriana e Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Salesforce registrou lucro líquido de US$ 3,53 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2027, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 5,90, o dobro do registrado no mesmo período no ano anterior e bem acima do estimado por analistas da FactSet, de US$ 3,27.

Já a receita teve salto anual de 11%, a US$ 11,3 bilhões, praticamente em linha com as expectativas da FactSet, de US$ 11,33 bilhões. Os resultados se referem ao período de três meses encerrado em 31 de julho de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresa de computação em nuvem elevou a projeção de receita para o ano fiscal completo, passando para a faixa entre US$ 46,1 bilhões até US$ 46,4 bilhões. Para o terceiro trimestre, a previsão é de vendas entre US$ 11,42 bilhões a US$ 11,5 bilhões. Ambas estão praticamente em linha com a mediana das expectativas do mercado, segundo a FactSet.

Os papéis da Salesforce saltavam 11,3% no after hours de Nova York, por volta das 17h15 (de Brasília).

Além dos resultados, a Salesforce anunciou expansão da sua parceria estratégica com a Anthropic e lançou o "Claudeforce", uma nova ferramenta de vendas para acessar dados críticos dentro do chatbot Claude.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a empresa, a ferramenta está sendo lançada como um plug-in com 37 habilidades de vendas pré-construídas que permitirão aos usuários do Claude compor e-mails, atualizar registros e realizar outras ações relevantes. As empresas disseram que planejam introduzir mais integrações entre Claude, Salesforce e sua plataforma de mensagens Slack no futuro.

"Fundindo o raciocínio extraordinário do Claude com os dados confiáveis, fluxos de trabalho e governança em que todas as empresas operam, estamos entregando uma interface dinâmica que pensa, raciocina e age", disse o CEO da Salesforce, Marc Benioff, em um comunicado. "É assim que todos os negócios serão conduzidos."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SALESFORCE/BALANÇO/2º TRIMESTRE FISCAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV