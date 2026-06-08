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ECONOMIA

Salesforce conclui acordo definitivo de compra da M3ter com foco em faturamento por consumo

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 21:04:00 Editado em 08.06.2026, 21:12:52
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A Salesforce anunciou nesta segunda-feira, 8, a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a m3ter, uma plataforma líder em medição e tarifação, criada especificamente para a monetização baseada no consumo.

Líder global em Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM), a Salesforce informou que o negócio trará recursos de mediação, medição e tarifação de alto volume para o Agentforce Revenue Management, permitindo que as empresas lancem, acompanhem, escalem e faturem com os modelos de precificação flexíveis, baseados em uso e resultados, necessários para a era da Inteligência Artificial (IA).

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A transação deverá ser concluída no segundo trimestre do ano fiscal de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento. O valor do negócio não foi informado.

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acordo Aquisição Conclusão M3ter SALESFORCE
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