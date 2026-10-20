Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Salesforce anuncia compra da Braze por US$ 5,66 bi para ampliar atuação em IA e marketing

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Salesforce anunciou um acordo definitivo para adquirir a Braze, plataforma de engajamento de clientes, por cerca de US$ 5,66 bilhões em valor de empresa, incluindo dívidas, nesta terça-feira. Pelos termos da operação, acionistas detentores de ações ordinárias classe A da Braze receberão US$ 47,50 por papel, em dinheiro.

A aquisição busca ampliar a atuação da Salesforce em marketing digital e inteligência artificial (IA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Braze permite que empresas personalizem a comunicação com consumidores em tempo real por aplicativos, sites, e-mail e serviços de mensagens, usando IA para otimizar conteúdos, ofertas e canais.

A companhia atende cerca de 2.770 clientes, como Canva, Instacart e Venmo.

Segundo a Salesforce, os recursos da Braze deverão complementar suas plataformas de gestão de clientes, dados e agentes de IA, fortalecendo a personalização de campanhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A conclusão da operação está prevista para o ano fiscal de 2028 da Salesforce, condicionada à aprovação dos acionistas da Braze, das autoridades regulatórias e a outras condições usuais.

A Salesforce não prevê mudanças em suas projeções para o ano fiscal de 2027 e informou que ainda não divulgou estimativas para 2028.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SALESFORCE/BRAZE/COMPRA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV