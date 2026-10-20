Salesforce anuncia compra da Braze por US$ 5,66 bi para ampliar atuação em IA e marketing

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A Salesforce anunciou um acordo definitivo para adquirir a Braze, plataforma de engajamento de clientes, por cerca de US$ 5,66 bilhões em valor de empresa, incluindo dívidas, nesta terça-feira. Pelos termos da operação, acionistas detentores de ações ordinárias classe A da Braze receberão US$ 47,50 por papel, em dinheiro.

A aquisição busca ampliar a atuação da Salesforce em marketing digital e inteligência artificial (IA).

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A Braze permite que empresas personalizem a comunicação com consumidores em tempo real por aplicativos, sites, e-mail e serviços de mensagens, usando IA para otimizar conteúdos, ofertas e canais.

A companhia atende cerca de 2.770 clientes, como Canva, Instacart e Venmo.

Segundo a Salesforce, os recursos da Braze deverão complementar suas plataformas de gestão de clientes, dados e agentes de IA, fortalecendo a personalização de campanhas.

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A conclusão da operação está prevista para o ano fiscal de 2028 da Salesforce, condicionada à aprovação dos acionistas da Braze, das autoridades regulatórias e a outras condições usuais.

A Salesforce não prevê mudanças em suas projeções para o ano fiscal de 2027 e informou que ainda não divulgou estimativas para 2028.