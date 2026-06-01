Salesforce adquire Contentful e tem participação estimada em US$ 5 bi na Anthropic

A Salesforce concordou em adquirir a Contentful, uma plataforma de gerenciamento de conteúdo para criação e implantação de conteúdo digital. A empresa de software disse na segunda-feira que integrará a Contentful em suas operações, tornando o produto acessível em todos os aplicativos da Salesforce, incluindo sua plataforma de IA, Agentforce.

Os agentes do Agentforce poderão solicitar, montar e entregar conteúdo digital da Contentful sem etapas manuais de publicação, disse a Salesforce, que não divulgou os termos do acordo. A empresa espera que a transação seja concluída no terceiro trimestre fiscal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda segundo comunicado, a Contentful é utilizada por mais de 4.800 clientes.

Em paralelo, a Bloomberg revelou que a Salesforce possui uma participação na Anthropic avaliada em cerca de US$ 5 bilhões após investir repetidamente na startup de IA em ascensão.

A gigante de software participou pela primeira vez na captação de recursos da Anthropic no início de 2023, com cerca de US$ 50 milhões, e tem investido continuamente em rodadas desde então, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por volta das 16h15 (de Brasília), a ação da Salesforce subia 9,92%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado