Saldo líquido de emprego no Caged é positivo em 195.171 vagas em março e supera estimativas

Antonio Temóteo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após a criação de 245.813 vagas em fevereiro (dado revisado nesta quinta-feira, 27), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 195.171 carteiras assinadas em março, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

continua após publicidade .

O resultado do mês passado decorreu de 2.168.418 de admissões e de 1.973.247 de demissões.

Em março de 2022, houve abertura de 98.786 vagas com carteira assinada.

continua após publicidade .

O resultado superou as estimativas do mercado, segundo a pesquisa realizada pelo Projeções Broadcast. As expectativas eram de abertura líquida de 23.407 mil a 161.244 vagas em março, com mediana positiva de 96.473 postos de trabalho.

Acumulado do primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2023, o saldo do Caged já é positivo em 526.173 de postos.

No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 619.318 postos formais.