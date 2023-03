Saldo líquido de emprego formal é positivo em 241.785 vagas em fevereiro no Caged

Giordanna Neves (via Agência Estado)

O Brasil criou 241.785 vagas com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho.

O resultado decorreu de 1.949.844 admissões e de 1.708.059 demissões.

No mesmo mês de 2022 foram criadas 353.294, na série com ajustes.

O resultado ficou maior do que a mediana positiva de 156,5 mil postos formais de trabalho, conforme pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de abertura líquida de 124,70 mil a 261,430 mil vagas.

Setores

A abertura líquida de 241.785 vagas de trabalho com carteira assinada em fevereiro no Caged foi puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 164.200 postos formais, seguido pela indústria geral, que abriu 40.380 vagas.

Na construção, houve abertura de 22.246 vagas em fevereiro, enquanto houve um saldo positivo de 16.284 postos de trabalho na agropecuária. O comércio registrou o fechamento de 1.325 vagas no mês.

Unidades da Federação

No segundo mês do ano, nas 27 unidades da Federação foram registrados resultados positivos no Caged.

O melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 65.356 postos de trabalho.

Salários

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada chegou a R$ 1.978,12 em fevereiro.

Comparado ao mês anterior, houve redução real de R$ 54,14 no salário médio de admissão, uma variação em torno de 2,47%.