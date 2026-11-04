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Saldo líquido de emprego formal é positivo em 121.305 vagas em setembro no Caged

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O mercado de trabalho brasileiro abriu 121.305 postos de trabalho em setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foi o pior resultado para o mês desde o começo da série do Novo Caged (iniciada em 2020).

O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast , que apontava para criação líquida de 163,6 mil vagas em setembro. As estimativas do mercado, todas positivas, variavam de 96.610 a 225 mil vagas.

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O saldo de setembro é resultado de 2.214.47 de admissões e 2.093.132 desligamentos. Em agosto, o saldo foi positivo em 16.062 vagas, já incorporando os ajustes na série. Em setembro de 2025, o saldo foi de 241.609 novos postos de trabalho.

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CAGED/SETEMBRO
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