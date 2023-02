Saldo comercial de 2023 deve aumentar em relação a 2022, diz diretor do MDIC

Antonio Temóteo (via Agência Estado)

O diretor de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta quarta-feira que a balança comercial deve registrar um superávit maior em 2023 do que os US$ 62,310 bilhões acumulados no ano passado.

Segundo ele, esse resultado considera exportações que devem permanecer em patamar semelhante ao de 2022, quando totalizaram US$ 335,007 bilhões, e de importações em um patamar menor aos US$ 272,697 bilhões do ano anterior.

"Temos expectativa de exportações em 2023 em patamar semelhante ao de 2022. Mesmo com expectativas de desaceleração global, esperamos estabilidade do valor exportado. Provavelmente, teremos valor menor de importações em 2023. Mais para frente divulgaremos os dados detalhados das nossas estimativas", disse.

Brandão também destacou que as exportações, as importações e a corrente de comércio em janeiro registraram resultados recordes para o mês.

O superávit de US$ 2,716 bilhões em janeiro foi alcançado com exportações de US$ 23,137 bilhões e importações de US$ 20,420 bilhões.