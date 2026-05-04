Saint-Gobain vende Telhanorte e sai da distribuição de materiais de construção no País

A Saint-Gobain assinou acordo para a venda da Telhanorte, seu negócio de distribuição de materiais de construção no Brasil, para a Tauá Partners, em movimento que marca a saída completa do grupo desse segmento no País. O valor do negócio foi mantido em sigilo.

O grupo de origem francesa tentava vender a rede varejista brasileira há anos. Em 2023, frente à falta de interessados, reestruturou a Telhanorte a um modelo mais adequado à demanda dos consumidores, de lojas menores em bairros.

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A empresa continua presente no Brasil, mas por meio de indústrias no setor, como Quartzolit (líder em argamasse, rejuntes e impermeabilizantes), Brasilit (telhas e caixas dágua), Placo (drywall e gesso), Tekbond (adesivos) e outras.

A venda anunciada nesta segunda-feira ocorre após a Saint-Gobain abrir mão da Tumelero, em dezembro de 2025, e encerra a presença da companhia na atividade de distribuição no mercado brasileiro.

A Telhanorte conta atualmente com 27 lojas e um centro logístico, com forte atuação no Estado de São Paulo. A empresa emprega cerca de 1.650 pessoas e registrou vendas próximas de 180 milhões de euros em 2025.

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A conclusão da venda está prevista para o fim do primeiro semestre, sujeita às condições usuais para esse tipo de transação.

Segundo a Saint-Gobain, o movimento está alinhado à estratégia global de simplificação do portfólio e de reforço do foco em negócios industriais.