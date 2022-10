Saiba como viver com um salário mínimo; confira as dicas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A primeira coisa que você tem que aceitar sobre viver com salário mínimo é que você não vai viver bem

Viver com um salário mínimo pode ser desafiador, já que você não tem a mesma quantidade de dinheiro para gastar no final do mês como os outros.

continua após publicidade .

No entanto, embora possa parecer que tudo o que você pode fazer é manter o essencial, existem maneiras de economizar dinheiro e ainda conseguir uma renda extra – você só precisa ser criativo!

Por isso, se você também está vivendo com salário mínimo, ou se você conhece alguém que está, aqui estão algumas estratégias que vão ajudá-lo a aproveitar ao máximo o seu dinheiro suado para que você possa viver confortavelmente, independentemente do seu salário.

continua após publicidade .

1. A gestão da dívida deve ser levada a sério: renegocie suas dívidas

A dívida pode ser um grande fardo financeiro, especialmente se você está vivendo com um salário mínimo.

continua após publicidade .

O passo mais importante a tomar nestas situações é quitar suas dívidas pendentes. Isso ajudará a liberar algum dinheiro extra a cada mês que pode ser usado para cobrir outras despesas.

Se você está lutando para pagar suas dívidas, talvez seja hora de renegociá-las.

Uma boa dica é entrar em contato com sua empresa de cartão de crédito e ver se eles oferecem uma taxa de juros menor do que o que está sendo cobrado atualmente.

continua após publicidade .

Se não, tente negociar um pagamento fixo que seja menor do que o que você deve.

Se você está lutando para sobreviver, é importante ser proativo e se comunicar com seus credores. Com um pouco de esforço, você pode ser capaz de reduzir suas despesas mensais e gerenciar melhor suas contas.

continua após publicidade .

Ao lidar com suas dívidas, nunca faça pagamentos sem entender quanto dinheiro você terá sobrando depois de fazer esses pagamentos; caso contrário, você vai acabar pior financeiramente.

2. Um fundo de emergência pode ajudá-lo a cobrir despesas inesperadas sem se endividar

continua após publicidade .

Wesley Martins, educador financeiro, também já passou por altos e baixos vivendo com um salário mínimo. E uma das melhores coisas que ele aprendeu nessa posição foi a importância de um fundo de emergência.

Ter uma reserva financeira irá ajudá-lo a cobrir despesas inesperadas e impedi-lo de se endividar.

E como fazer isso? É simples: para começar, reserve uma pequena quantidade de dinheiro a cada mês para compor sua reserva (5% já é o bastante).

continua após publicidade .

Uma vez que você tenha economizado o suficiente, você pode começar a usá-la para cobrir custos inesperados à medida que eles aparecem.

continua após publicidade .

3. Se você está pensando em cortar despesas, dê uma olhada nessas grandes opções que são apoiadas pelo nosso governo

Se você está pensando em cortar gastos, você provavelmente está se perguntando qual é a melhor maneira de fazer isso. Bem, Wesley Martins, educador financeiro trouxe mais uma dica!

Neste caso, é importante lembrar que o governo fornece programas que distribuem cestas básicas e assistência em outras áreas, como finanças.

continua após publicidade .

Uma das opções mais conhecidas é o Minha Casa Minha Vida.

Com R$ 50,00 por mês você pode começar a pagar pela própria casa em vez de depender do aluguel ou morar com outras pessoas.

O importante aqui é tentar reduzir todas as suas despesas o máximo possível.

continua após publicidade .

4. Como Wesley Martins explica: invista hoje para fazer os juros funcionarem para você amanhã!

continua após publicidade .

Eu sei o que você está pensando. Você provavelmente está pensando que não pode economizar dinheiro suficiente para fazer os juros compostos trabalharem para você. Mas acredite, é possível.

Investir em juros compostos é importante para a construção de capital próprio. É uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para uma pessoa comum e até o próprio Wesley Martins, educador financeiro insiste nessa tecla.

Investindo um pouco a cada mês, você pode aumentar sua riqueza a longo prazo.

continua após publicidade .

Juros compostos é quando você ganha juros sobre o seu investimento, e então você reinveste esse dinheiro e ganha juros sobre o novo valor.

Esse processo de reinvestimento continua rendendo e seu dinheiro cresce a uma taxa de juros crescente.

Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo seu dinheiro tem para crescer. Investir em juros compostos é uma ótima maneira de construir riqueza ao longo do tempo.

continua após publicidade .





5. Gaste de acordo com seu padrão de vida

continua após publicidade .

Como vão suas economias? Lutando para sobreviver? Se assim for, o educador financeiro Wesley Martins compartilha mais uma dica.

Sabemos bem que pode ser difícil pagar as despesas quando você está vivendo com um salário mínimo, mas há algumas coisas que você pode fazer para fazer dar certo.

Primeiro, dê uma olhada de perto em seus gastos e veja onde você pode cortar. Você realmente precisa do cafezinho diário? Talvez você possa fazer café em casa em vez disso.

continua após publicidade .

Considere sua situação de vida também: se você está gastando muito com aluguel, veja se você pode alugar um cômodo para colegas de quarto ou encontrar um lugar mais barato para viver.

Quando se trata de mantimentos, compre a granel e cozinhe em casa o máximo possível.

E, finalmente, não se esqueça de criar um orçamento e se ater a ele!

6. Ganhar dinheiro extra pode parecer impossível quando se vive com salário mínimo, mas não é!

Uma maneira de ganhar um dinheiro extra é conseguir uma fonte alternativa de renda.

Você pode ganhar dinheiro vendendo coisas que você não precisa mais, como roupas, móveis ou eletrônicos.

E se você tem habilidades que os outros precisam, você também pode iniciar um negócio próprio e oferecer seus serviços como tutor, babá de animais de estimação ou redator freelancer.

Também é possível ganhar uma renda extra alugando um quarto em sua casa ou encontrando maneiras criativas de economizar dinheiro com despesas diárias.

Seguindo essas dicas, você pode aliviar o ônus financeiro de viver com salário mínimo.

Conclusão

A primeira coisa que você tem que aceitar sobre viver com salário mínimo é que você não vai viver bem.

Isso não significa que você tem que viver mal, por isso compartilhamos algumas dicas de Wesley Martins, educador financeiro do Se Torne Investidor para as pessoas que vivem com salário mínimo e querem fazer melhor do que sobreviver mal!

Você pode testar todas elas, mas é preciso algum pensamento criativo e equilibrar suas contas.

Para mais dicas sobre mercado financeiro e investimentos, confira o site Se torne Investidor.

Siga o TNOnline no Google News