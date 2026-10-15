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Safra 2026 alcançará 354,5 milhões de t e será 2,4%% maior que a de 2025, diz IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A safra agrícola de 2026 deve totalizar 354,5 milhões de toneladas, 8,4 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2025, um aumento de 2,4%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro, divulgado nesta quinta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado é 1,56 milhões de toneladas maior que o previsto no levantamento anterior, de agosto, uma alta de 0,4%.

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SAFRA/IBGE/CONAB
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