Safra 2023 alcançará recorde de 305,4 milhões de toneladas, diz IBGE; alta é de 16,1% ante 2022

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

A safra agrícola de 2023 deve totalizar um recorde de 305,4 milhões de toneladas, 42,2 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2022, um aumento de 16,1%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de maio, divulgado nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado é 3,3 milhões de toneladas maior que o previsto no levantamento anterior, de abril, uma alta de 1,1%.

Área a ser colhida

De acordo com o IBGE, os produtores brasileiros devem colher 76,6 milhões de hectares na safra agrícola de 2023, uma elevação de 4,6% em relação à área colhida em 2022.

Em relação à estimativa de abril, a área a ser colhida cresceu 0,3%, 237.739 hectares a mais.

Itens

O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos da safra que, somados, representam 92,0% da estimativa da produção e 87,2% da área a ser colhida.

Em relação a 2022, houve acréscimos de 3,1% na área a ser colhida de milho, de 1,2% na área do algodão herbáceo, de 5,2% na do trigo, de 16,6% na do sorgo e de 6,1% na da soja.

Na direção oposta, houve recuo na expectativa de área colhida de arroz (-5,6%) e feijão (-2,5%).