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ECONOMIA

Rússia diz que autorizará parcialmente exportações de diesel em caso de excesso nos estoques

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, afirmou que o mercado russo de diesel está atualmente equilibrado, com combustível e abastecimento suficientes e, em caso de excesso de produção, Moscou autorizará parcialmente as exportações, em sessão plenária no Conselho da Federação nesta sexta-feira, 2.

Segundo a agência de notícias Tass, Novak disse que a Rússia não pretende acumular excedentes de combustível, o que pode reduzir o refino e a produção de outros derivados.

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O vice-premiê afirmou ainda que o governo russo está adotando todas as medidas necessárias para abastecer o mercado com todos os tipos de produtos petrolíferos.

Ainda sobre o setor de energia, Novak ressaltou que autoridades e petroleiras têm feito "esforços significativos" para proteger refinarias, com a adoção de defesas passivas e o reforço das ativas, o que teria reduzido de forma relevante os danos.

Ele acrescentou que as empresas aprenderam a reativar as unidades mais rapidamente após ataques. "Isso nos permite colocar em funcionamento e retirar equipamentos danificados dos reparos com mais rapidez", observou.

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Apesar dos avanços, Novak alertou que a situação ainda "permanece bastante tensa". "Ainda ontem à noite, quatro de nossas refinarias foram atacadas, e conseguimos recapturá-las todas. Nenhum equipamento foi danificado", acrescentou, segundo a Interfax.

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RÚSSIA/DIESEL/ESTOQUES/EXPORTAÇÕES
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