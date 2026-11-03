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Rússia anuncia suspensão temporária de exportação de petroquímicos para proteger indústria

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
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O governo da Rússia informou que introduziu uma proibição temporária da exportação de determinadas categorias de produtos petroquímicos do país para destinos fora da União Econômica Eurasiática.

A medida visa assegurar um fornecimento estável de matérias-primas para as empresas industriais russas, segundo comunicado divulgado na segunda-feira.

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A restrição foi imposta por um período de três meses e se aplica à exportação de benzeno de alcatrão de carvão, benzeno de petróleo, tolueno, ortoxileno, paraxileno e fenol.

Os produtos são utilizados, entre outras finalidades, na produção de tintas e vernizes para as indústrias automotiva, aeronáutica, de construção naval e de engenharia ferroviária, bem como em embalagens de alimentos, revestimentos de piso e materiais isolantes para cabos, e na indústria farmacêutica.

O comunicado citou que a proibição não se aplicará a produtos petroquímicos em trânsito internacional, aos fornecidos como ajuda humanitária internacional, nem aos exportados para apoiar as atividades de organizações russas no Arquipélago de Spitsbergen.

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RÚSSIA/EXPORTAÇÃO/PETROQUÍMICOS/SUSPENSÃO
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