Rumo tem lucro líquido de R$ 243 milhões no 4º trimestre de 2022

A Rumo reportou lucro líquido de R$ 243 milhões no quarto trimestre de 2022, ante um prejuízo de R$ 384 milhões um ano antes, informou a companhia em balanço divulgado nesta quarta-feira.

Segundo a Rumo, o resultado foi impulsionado pela melhora dos resultados operacionais e ganho de capital na alienação de participação acionária na EPSA.

De outubro a dezembro, o Ebitda ajustado da companhia alcançou R$ 905 milhões, alta de 116% sobre igual período do ano anterior. Com isso, a margem Ebitda ajustada atingiu 46,1%, avanço de 1,8 ponto porcentual na comparação anual.

"O ganho de 6% em eficiência energética no ano e a redução do direito de passagem cobrado pela MRS, que apresentou decréscimo desde o final do mês de maio, mitigaram parcialmente o aumento de 42% do preço de combustível, que juntamente com o maior volume transportado, elevaram o custo variável em 46%.

Os custos fixos e despesas gerais e administrativas subiram 12%, principalmente em função de ajustes de inflação e de outros custos operacionais, com destaque para aumento de gastos com segurança e facilities", afirma a empresa no seu balanço.

A receita líquida operacional da Rumo foi de R$ 2,22 bilhões no quarto trimestre, alta de 46,8% sobre o mesmo período de 2021, como consequência do crescimento de volume transportado e aumento de tarifa, que cresceu 39% no período de outubro a dezembro.