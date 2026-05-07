Rumo: Lucro líquido ajustado soma R$ 266 mi no 1º trimestre, alta de 41,1%

A Rumo registrou lucro líquido ajustado de R$ 266 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 41,1% na comparação com igual trimestre de 2025. No critério não ajustado, a cifra somou R$ 98 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 97 milhões reportado um ano antes.

O Ebitda ajustado da companhia atingiu R$ 1,745 bilhão ao final da março, alta anual de 6,7%. O desempenho foi sustentado por maior volume transportado e diluição de custos e despesas fixas, segundo o release de resultados. A margem Ebitda ajustada ficou em 53,2%, recuo de 3,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já a receita operacional líquida da Rumo totalizou R$ 3,2 bilhões. A cifra representa um crescimento de 10,6% quando comparado ao mesmo período de 2025. O resultado financeiro ficou negativo em R$ 846 milhões, uma piora de 10,2% em relação à cifra também negativa de R$ 768 milhões reportada um ano antes.

A Rumo encerrou o trimestre de janeiro a março com uma alavancagem de 2,1 vezes dívida líquida/Ebitda ajustado, "em patamar adequado ao perfil de risco da companhia", avalia a empresa. No trimestre imediatamente anterior, o indicador estava em 1,9 vez.

Investimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investimentos da Rumo somaram R$ 1,774 bilhão no primeiro trimestre de 2026, 0,4% abaixo do registrado um ano antes. Segundo a companhia, o desempenho está em linha com o cronograma de obras.

Na Operação Norte, principal frente de investimentos, houve aumento de R$ 79 milhões em Capex recorrente e de R$ 185 milhões na aquisição de material rodante.

Em contrapartida, os investimentos em expansão de malha, portos e terminais recuaram no período, refletindo o ritmo de execução das obras, com expectativa de recomposição ao longo do ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Ferrovia do Mato Grosso, o desembolso e o avanço físico seguem em linha com o planejado, com início de operação previsto para o primeiro trimestre de 2026. Enquanto isso, na Malha Sul, o foco permanece em investimentos recorrentes, garantindo a operação com níveis adequados de segurança e eficiência.