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Rumo entrega primeira fase da Ferrovia Estadual de MT e terminal da BR-070

Escrito por João Caires* (via Agência Estado)
Publicado em 20.06.2026, 11:10:00 Editado em 20.06.2026, 11:17:47
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A Rumo entrega neste sábado, 20, primeira fase da Ferrovia Estadual de Mato Grosso (FMT) e o terminal ferroviário da BR-070, em Dom Aquino (MT), em cerimônia que contará com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro dos Transportes, George Santoro.

A etapa inaugurada contempla a implantação de 162 quilômetros de ferrovia em novo traçado, entre Rondonópolis e Dom Aquino, com investimentos superiores a R$ 5 bilhões. Segundo a companhia, o trecho faz parte do projeto da Ferrovia Estadual de Mato Grosso, que deverá somar mais de 700 quilômetros de extensão quando concluído, ligando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, com um ramal para Cuiabá.

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Além da ferrovia, a Rumo entregou o terminal ferroviário da BR-070, em Dom Aquino, que terá capacidade para movimentar até 10 milhões de toneladas de grãos por ano. O complexo inicia as operações em fase de comissionamento, com testes e operações assistidas ao longo dos próximos meses.

O terminal ocupa uma área de 200 hectares e conta com cinco tombadores, capacidade de descarregamento de até 35 caminhões por hora e sistema de carregamento ferroviário para até 16 vagões por hora. A estrutura possui ainda capacidade estática de armazenagem de 42 mil toneladas e estacionamento para até 250 caminhões.

Segundo a companhia, a expansão da malha ferroviária busca ampliar a integração das regiões produtoras de Mato Grosso à rede ferroviária nacional e ao Porto de Santos, reduzindo custos logísticos e aumentando a capacidade de escoamento da produção agrícola. A expectativa é que o terminal ganhe escala operacional ao longo do segundo semestre deste ano, com maior contribuição para o transporte de cargas a partir de 2027.

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*O repórter viajou à convite da Rumo.

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RUMO/FERROVIA/FMT/1ª FASE/ENTREGA
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