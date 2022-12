Ruili Airlines ingressa no Conselho Consultivo do Energia Family, diz Embraer

Beth Moreira (via Agência Estado)

A Embraer informou nesta terça-feira, 13, que a Ruili Airlines assinou um acordo para integrar o Conselho Consultivo do Energia Family - projeto que desenvolve aeronaves sustentáveis para o futuro. As empresas trabalharão juntas nos requisitos de sustentabilidade para a próxima geração de aeronaves e no mercado potencial da China.

A Ruili Airlines será a primeira companhia aérea chinesa a se juntar ao Conselho Consultivo do Energia Family. Com sede no Aeroporto Internacional Kunming Changshui, a aérea opera uma rede de rotas domésticas e internacionais na China e no Sudeste Asiático.

"A parceria entre a Embraer e a Ruili Airlines é um passo significativo para o projeto", destaca o presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, em nota. "Buscamos parceiros em todo o mundo para compartilhar ideias inovadoras e insights operacionais, agregando conhecimentos à missão da aviação sustentável. A perspectiva da Ruili Airlines será de grande valor para o desenvolvimento das aeronaves do Energia Family."

Segundo a fabricante brasileira, a Ruili irá trabalhar com a Embraer para apoiar na definição dos requisitos de desempenho e design para as aeronaves-conceito do Energia Family, dois modelos com capacidade para 19-30 assentos e uso de tecnologias de propulsão elétrica a hidrogênio e híbrida elétrica.

"Será uma oportunidade para trabalharmos com um fabricante e influenciar o projeto de aeronaves sustentáveis de próxima geração, acelerando o desenvolvimento da aviação sustentável na China", ressalta Ye Yajuan, presidente da Ruili Airlines.