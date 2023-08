Rui Costa diz que Eletrobras privatizada não tem demonstrado respeito a governo e sociedade

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quinta-feira, 17, que a Eletrobras, agora privatizada, não tem demonstrado respeito ao governo e à sociedade. Ele se referia à divulgação de informações sobre o apagão que atingiu o País na terça-feira, 15. Costa deu as declarações em entrevista ao SBT.

"Ela não demonstrou nem para o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia nem para a sociedade brasileira a facilidade em demonstrar exatamente onde ocorreu a falha", declarou o ministro da Casa Civil. "Normalmente, quando a empresa era pública, rapidamente a sociedade sabia exatamente o que aconteceu", afirmou Rui Costa.

"Hoje é uma empresa privada, o governo depende da informação da empresa e a empresa infelizmente não só não tem demonstrado respeito ao governo, e nesse episódio, não está demonstrando respeito à sociedade", disse Rui Costa.

"Estamos, em relação à Eletrobras, discutindo no STF a presença do governo no Conselho. Porque o Governo detém ainda 46% das ações. E eu pergunto, em que lugar do mundo alguém que é sócio, é dono de 46% das ações não participa do Conselho de Administração daquela empresa?", declarou o ministro.