Rogério Marinho: Possibilidade de votar PEC 6X1 entre 1º e 2º turnos é 'negócio complicado'
O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou a possibilidade de se votar no plenário do Senado entre o 1º e o 2º turnos da eleição a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6X1.
"É um negócio complicado", disse a jornalistas no Senado. Para ele, a discussão será contaminada pela eleição, o que levará os senadores a aprovarem o texto por motivos eleitoreiros.
O governo pretendia pautar o texto ainda nesta quarta-feira, 2, no plenário. Ainda não houve um anúncio oficial de que o texto será adiado, mas, como mostrou o Broadcast Político, governistas já consideram que a análise ficará para depois do 1º turno, marcado para 4 de outubro.
Nesta quarta-feira, 2, o senador Omar Aziz (PSD-AM) questionou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a votação, ao que Alcolumbre riu e disse que, naquele momento, o assunto era a proposta que trata sobre minerais críticos.