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Rogério Marinho diz crer que PEC da 6x1 só passará na CCJ e que votação no plenário será adiada

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
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O coordenador-geral da campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho (PL-RN), avaliou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 deve ser aprovada apenas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado esta semana, mas não no plenário da Casa. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 31, no evento Macro Day, promovido pelo BTG Pactual.

"Acredito que vai ser só na CCJ e espero, sinceramente, que seja um projeto que possa ser votado após as eleições sem a contaminação do processo eleitoral", disse Marinho.

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Ele voltou a dizer que, se pautada agora, a discussão será contaminada pelas eleições.

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6X1/JORNADA/PEC/SENADO/ROGÉRIO MARINHO/EXPECTATIVA
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