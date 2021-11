Da Redação

Rodrigo Giongo lista sete dicas para investir em Bitcoin

Contrariando o ditado que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, Rodrigo Giongo compartilha sete dicas para os interessados em começar os investimentos no mundo das criptomoedas ou mesmo para quem já investe no setor e também para aquele que tem curiosidade sobre o assunto tão em moda ultimamente.

Rodrigo de Moura Giongo, formado em Administração e especialista na área financeira, é o maior P2P do sul do país. P2P no mundo do mercado financeiro são as transações que envolvem pagamentos na compra e venda de bitcoin ou outra criptomoeda.

A primeira dica ao investir em criptomoedas é saber que é uma das opções mais arriscadas do mercado de investimentos. Invista apenas o valor do capital para conseguir dormir com tranquilidade mesmo que o dinheiro investido comece a desvalorizar.

O segundo passo é ter a maior parte da carteira de criptomoedas composta por Bitcoin e Ether, moedas mais sólidas do mercado atual. Comprar bitcoin já é um negócio arriscado, mas comprar moedas menores é infinitamente mais arriscado.

Sempre manter todas as criptomoedas em uma carteira de propriedade do investidor e nunca deixando nas mãos de terceiros ou corretoras. É muito comum histórias e casos de pessoas que perderam todo o valor investido por cometer tal erro.

Evitar colocar bitcoins em empresas que prometem rendimentos. 99% dos casos não passam de pirâmides financeiras disfarçadas para roubar moedas ou tirar dinheiro do investidor. Vale lembrar que quando a esmola é demais o santo desconfia.

É muito comum vírus que roubam bitcoins. Por isso é preciso tomar um extremo cuidado com o manuseio diário das criptomoedas. O ideal é verfificar diversas vezes o endereço antes de enviar ou receber a moeda digital. São comuns vírus que trocam informações quando alguém vai copiar e colar o endereço da carteira.

A sexta dica é antes de comprar qualquer moeda que não seja Bitcoin, estudar com calma todos os seus fundamentos, equipe envolvida e o projeto em desenvolvimento. Frequentemente são criadas criptomoedas apenas com o intuito de recolher dinheiro de investidores desavisados. “A sétima e última dica é fazer o que realmente deve ser feito em investimentos, ou seja, comprar na baixa e vender na alta. Por mais que seja um conselho óbvio é incrível como a mente humana faz exatamente o contrário.

Em 2017 quando o preço não parava de subir tinha centenas de pessoas todos os dias para comprar Btc. Já em 2018, quando o preço não parava de despencar, os compradores sumiram do mercado. E o mesmo está acontecendo agora em 2020 e 2021. Quanto mais o valor sobe mais vemos pessoas querendo comprar”, conta Rodrigo.

Rodrigo Giongo, empresário de postos de combustíveis e clínicas geriátricas, começou a investir no mercado de criptomoedas no ano de 2016. Para mais informações, o instagram é @rodrigogiongo onde é possível conhecer mais da sua vida, trajetória e curiosidades sobre o Bitcoin.

