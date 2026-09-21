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Rodobens e Banco Pan fecham parceria para distribuir consórcios em todo o País

Escrito por Luísa Laval* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Rodobens e o Banco PAN anunciaram parceria para distribuição de cotas de consórcio em âmbito nacional. Segundo as empresas, a operação começou em agosto e combina a atuação da Rodobens como administradora com a capacidade de distribuição do PAN para ampliar o acesso dos clientes à modalidade.

De acordo com o comunicado, a parceria inclui as modalidades de consórcio oferecidas pela Rodobens, como automóveis, imóveis, motos, caminhões e serviços.

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"A união dessas duas instituições amplia a oferta de alternativas de planejamento financeiro e facilita o acesso dos clientes ao consórcio", afirmou o diretor de consórcios da Rodobens, Sebastião Cirelli.

O executivo disse ainda que o acordo amplia a capilaridade da Rodobens e acrescenta ao portfólio do PAN uma nova linha de negócios, já que o banco não oferecia consórcios.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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RODOBENS/BANCO PAN/PARCERIA/CONSÓRCIOS/DISTRIBUIÇÃO
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