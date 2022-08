Rodoanel BH: grupo INC S.P.A. arremata PPP com proposta de deságio de 12,14%

Juliana Estigarríbia (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O grupo italiano INC S.P.A. venceu nesta sexta-feira, 12, o leilão do projeto do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte, promovido pelo governo de Minas Gerais, com proposta de contraprestação de R$ 91,1 milhões, um deságio de 12,14%.

continua após publicidade .

O certame teve ainda outro lance do Consórcio Novos Caminhos BH, formado pelas chinesas CRCC International e China Railway, que ofereceu proposta de contraprestação de R$ 93,156 milhões, um deságio de 10,20%.

A contratação foi feita através de parceria público-privada (PPP) para a elaboração de projeto, construção, operação e manutenção do ativo. O critério foi o de menor valor de contraprestação a ser pago pelo estado.

continua após publicidade .

A concessão é de 30 anos e os recursos públicos virão do acordo firmado entre o estado e a Vale, pelos danos causados em Brumadinho. Também serão pagas contraprestações anuais.