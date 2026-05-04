Roberto Paris, diretor-executivo do Bradesco, é eleito novo presidente da Anbima

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A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) elegeu Roberto Paris, diretor-executivo do Bradesco, como novo presidente, em votação terminada no último dia 30.

Paris foi eleito para o período de 2026 a 2028, em assembleia que escolheu também a nova diretoria, além de novos representantes para os conselhos Fiscal e de Ética da Anbima.

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Os novos nomes tomam posse a partir deste mês.

Segundo a Anbima, 74% das instituições que integram o quadro de associados votaram na assembleia. Como de costume, os nomes foram indicados em chapa única.

No conselho de Ética, o atual conselheiro José Eduardo Laloni foi nomeado presidente, e foram eleitos três novos membros, com mandato até 2030. Entre eles, Carlos André, que era o presidente da Anbima na gestão anterior.

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Na diretoria, para o biênio 2026/2028, estão nomes como Fernanda Camargo, sócia e uma das fundadoras da Wright Capital, o economista Aquiles Mosca, do BNP Paribas, e Carlos Takahashi, da BlackRock.