Roberto Fendt é exonerado do comando da Secretaria Especial de Comércio Exterior

Luci Ribeiro (via Agência Estado)

O governo federal exonerou Roberto Fendt Junior do cargo de secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, confirmando apuração feita pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em maio. A exoneração tem efeito a partir de 19 de agosto e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 24.

A nomeação do substituto de Fendt não veio na edição desta quarta. Mas, segundo o Broadcast apurou, o atual secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, deve assumir o cargo.

A reportagem também ouviu de fontes que a transição já vem sendo preparada e não tem relação com a promessa do presidente Jair Bolsonaro de recriar o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que foi incorporado, no atual governo, pelo "super" Ministério da Economia de Paulo Guedes.