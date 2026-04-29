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RLA, indicador que limita despesas no Orçamento, fecha março em 5,35%

Escrito por Cícero Cotrim e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 17:07:00 Editado em 29.04.2026, 17:18:22
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O indicador de receita líquida ajustada (RLA), usado para definir o limite anual de despesas no Orçamento da União, conforme prevê a lei do arcabouço fiscal, fechou março em 5,35%. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 29.

A RLA serve para suavizar o efeito das variações de receitas não previsíveis sobre os limites de despesas do novo arcabouço fiscal, expurgando fontes voláteis, como aquelas obtidas com concessões, dividendos, royalties, recursos não sacados do PIS/Pasep e com programas especiais de recuperação fiscal.

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Considerando apenas o recolhimento de tributos que são mais aderentes à evolução da atividade econômica, a ideia é garantir uma base mais confiável e perene para o crescimento das despesas.

A RLA usada para calcular o limite de crescimento real das despesas para o Orçamento compreende o período de julho do ano anterior a junho do ano corrente. Para o Orçamento de 2026, a RLA cresceu de 6,37% (entre julho de 2024 e junho de 2025) e resultou no limite de avanço das despesas de 2,50%, teto estipulado pelo arcabouço fiscal.

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