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RJ reduz preço do gás natural após acordo com Petrobras e Naturgy

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 15:17:00 Editado em 16.05.2026, 15:23:17
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O governo do Rio de Janeiro anunciou uma redução no preço do gás natural no Estado. Segundo postagem nas redes sociais, a medida favorece consumidores residenciais, comerciais e industriais, bem como motoristas que utilizam gás natural veicular (GNV). Houve um acordo entre o governo estadual, a Petrobras e a distribuidora de gás do Rio, a Naturgy, para o gás ficar mais barato.

A estimativa inicial é de que o GNV fique 6,5% mais barato, enquanto para as indústrias a redução será de 6%. No gás fornecido às residências, haverá uma diminuição de preço de 2,5%. O valor exato de redução será definido após cálculo a ser realizado pela Naturgy e apresentado à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).

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