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ECONOMIA

Riscos nas perspectivas de inflação ainda se inclinam para o lado positivo, aponta ata do Fed

Escrito por Darlan de Azevedo, Karla Spotorno e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 16:14:00 Editado em 08.07.2026, 16:25:49
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A ata do último encontro do Federal Reserve (Fed), divulgada nesta quarta-feira, destacou que o risco para as perspectivas de inflação ainda está inclinado para cima. Muitos participantes observaram que os preços elevados das commodities e as interrupções na oferta podem persistir por mais tempo do que o previsto.

A ata enfatizou que há uma incerteza considerável em torno das perspectivas de inflação. Alguns dirigentes previram que a inflação permanecerá elevada no curto prazo. A ata reforçou que as estimativas de inflação para 2026 e 2027 estão mais altas agora do que na projeção observada durante a reunião realizada em abril.

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Segundo a ata, vários dirigentes do Fed alertaram que as pressões sobre preços se tornaram mais generalizadas e que a inflação segue alta e acima da meta de 2% ao ano. Os preços elevados refletem, segundo o Fed, os efeitos dos choque de oferta de energia.

A ata pontuou que o otimismo com a evolução da guerra no Oriente Médio, a partir da assinatura do memorando e entendimento entre EUA e Irã, levou à queda do petróleo e inflação no curto prazo.

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EUA/FED/ATA/RISCOS
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