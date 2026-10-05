Riscos de alta na zona do euro predominam nas perspectivas de inflação, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou que os riscos de alta predominam nas perspectivas de inflação da zona do euro e que a trajetória futura dos preços seguirá dependendo "fortemente" da geopolítica.

"Uma reabertura sustentada do Estreito de Ormuz, a normalização dos fluxos de energia e a recuperação da capacidade de refino podem reduzir a pressão inflacionária. Por outro lado, uma nova escalada pode elevar ainda mais os preços da energia e gerar perturbações adicionais", disse Nagel em discurso preparado para um evento nesta segunda-feira.

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Segundo ele, porém, até o momento não há sinais claros de que a inflação tenha se disseminado para a formação de preços e salários. Nagel também ressaltou que as expectativas de longo prazo permanecem compatíveis com a meta de inflação de 2%.

"Essa elevada incerteza em torno das perspectivas de inflação exige flexibilidade, e não inação. O Conselho do BCE continuará a tomar decisões com base nos dados disponíveis, a cada reunião. Essa abordagem tem se mostrado eficaz até o momento e continuará a nos servir bem", ponderou.

Além das perspectivas econômicas e de política monetária, Nagel avaliou argumentos favoráveis a uma maior diversificação em ouro. "O recente aumento nos rendimentos dos títulos públicos globais reforçou novamente a atratividade relativa dos ativos de dívida. Ao mesmo tempo, o crescimento dos níveis de endividamento elevou as preocupações com o risco de crédito desses ativos. Além disso, é provável que os riscos geopolíticos continuem a moldar as decisões de gestão de reservas", afirmou.