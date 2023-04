Risco de recessão 'não é trivial', mas juros precisam subir mais, diz membro do BCE

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Martins Kazaks afirmou nesta quinta-feira, em entrevista à rede CNBC, que a zona do euro "tem conseguido evitar uma recessão", mas sua economia "não está fora de perigo", com um "risco de recessão que não é trivial". Mesmo assim, ele defendeu mais altas nos juros, diante de uma inflação "ainda elevada".

Kazaks diz que ainda "há risco de alguma instabilidade financeira", mas considera que "por enquanto, tudo bem na Europa". O mercado de trabalho, além disso, está "muito mais forte do que o esperado", e nesse contexto é preciso subir mais os juros para conter a inflação.

O dirigente inclusive disse que não descarta inclusive alta de 50 pontos-base, mas também acrescentou que "em algum momento é preciso começar a desacelerar" e mesmo eventualmente fazer uma pausa no aperto.

Para Kazaks, de qualquer modo, "ainda não há motivo para desacelerar" o ritmo do aperto no contexto atual, insistindo na inflação que "segue muito elevada".

Ele avaliou que houve melhora no índice cheio, mas acrescentou que a força do núcleo "segue persistente".