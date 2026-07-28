Rio Tinto eleva lucro líquido a US$ 6,66 bi no primeiro semestre, +47% a/a

A Rio Tinto registrou lucro líquido de US$ 6,66 bilhões no primeiro semestre de 2026, o que representou uma alta de 47% ante igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela mineradora anglo-australiana nesta quarta-feira, 29 (horário na Austrália).

O lucro subjacente aumentou 43% na mesma comparação, a US$ 6,9 bilhões. A mineradora anunciou ainda aumento do Ebitda subjacente - lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização - a US$ 14,8 bilhões (+28% a/a) e do fluxo de caixa livre, para US$ 3,8 bilhões (+75% a/a).

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A companhia informou que preços fortes das commodities impulsionaram o aumento subjacente de Ebitda de US$ 3,6 bilhões, liderado pelos preços de referência do cobre (+39%), do ouro (+53%) e do alumínio (+33%), além de os preços do minério de ferro terem se mantido resilientes (+2% no preço realizado). Esses ganhos foram parcialmente compensados por preços mais fracos da bauxita.

A segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado declarou dividendo intermediário de US$ 2,11 por ação, ante um pagamento de US$ 1,48 no primeiro semestre de 2025.

A Rio Tinto projetou um volume de produção de cobre na faixa de 800.000 a 830.000 toneladas em 2026. A projeção para vendas de minério de ferro em todo o ano é de 343 milhões a 366 milhões de toneladas.