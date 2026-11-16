A Rio Tinto reiniciará a capacidade adicional de fundição de alumínio em Tiwai Point, na Nova Zelândia, após a assinatura de um contrato de fornecimento de eletricidade.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (horário da Nova Zelândia), a mineradora disse que o novo acordo de 50 MW com a Contact Energy permitirá a retomada de operações da Linha 4, utilizando principalmente energia renovável.

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Com a retomada plena, a empresa prevê aumento da produção de alumínio em aproximadamente 30.000 toneladas por ano. Isso restaurará a capacidade de produção da fundição para cerca de 360.000 toneladas por ano, adicionando aproximadamente três por cento à capacidade de fundição nas operações da empresa na Austrália e Nova Zelândia.

Com base nos preços atuais do alumínio no mercado à vista global, isso poderia gerar cerca de NZ$ 100 milhões em receita adicional de exportação anual para a Nova Zelândia, informou a companhia.