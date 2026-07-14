Rio Tinto amplia venda de minério de ferro, reduz produção de cobre e eleva a de lítio
A Rio Tinto ampliou as vendas de minério de ferro, ainda que tenha reduzido a produção no segundo trimestre do ano. A produção de cobre também diminuiu, mas a de lítio saltou, segundo relatório de produção divulgado nesta terça-feira, 14.
A mineradora informou que vendeu 85,3 milhões de toneladas de minério de ferro de suas operações em Pilbara, na Austrália, nos três meses até 30 de junho, o que representou um aumento de 7% ante o segundo trimestre de 2025. A produção na unidade ficou estável em 83,5 milhões de toneladas métricas, na mesma base de comparação.
Em relação ao cobre, a produção caiu 7%, para 213.000 toneladas.
Já a produção de lítio cresceu 20% em relação ao ano anterior no segundo trimestre, impulsionada pela aceleração operacional do projeto Rincon e pela entrega das primeiras toneladas em Sal de Vida e Fénix 1B, antes do cronograma original.