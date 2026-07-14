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Rio Tinto amplia venda de minério de ferro, reduz produção de cobre e eleva a de lítio

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 21:49:00 Editado em 14.07.2026, 22:00:47
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A Rio Tinto ampliou as vendas de minério de ferro, ainda que tenha reduzido a produção no segundo trimestre do ano. A produção de cobre também diminuiu, mas a de lítio saltou, segundo relatório de produção divulgado nesta terça-feira, 14.

A mineradora informou que vendeu 85,3 milhões de toneladas de minério de ferro de suas operações em Pilbara, na Austrália, nos três meses até 30 de junho, o que representou um aumento de 7% ante o segundo trimestre de 2025. A produção na unidade ficou estável em 83,5 milhões de toneladas métricas, na mesma base de comparação.

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Em relação ao cobre, a produção caiu 7%, para 213.000 toneladas.

Já a produção de lítio cresceu 20% em relação ao ano anterior no segundo trimestre, impulsionada pela aceleração operacional do projeto Rincon e pela entrega das primeiras toneladas em Sal de Vida e Fénix 1B, antes do cronograma original.

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2º TRIMESTRE Produção RELATÓRIO Rio Tinto
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