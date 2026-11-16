Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O empresário brasileiro Ricardo Magro, controlador da refinaria Refit e investigado por um esquema bilionário de sonegação de impostos, leva uma vida de luxo nos Estados Unidos, com carros esportivos e mansões em condomínios de alto padrão, apesar de uma dívida de mais de R$ 50 bilhões em impostos no Brasil.

Segundo uma reportagem exibida no domingo, 15, pelo Fantástico, da TV Globo, Magro mora nos EUA há 11 anos e tem green card, documento que concede ao imigrante o direito de morar e trabalhar permanentemente no país.

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Magro, a ex-mulher, Alessandra Engel Magro, e os filhos moram em Miami.

Ele está foragido desde maio deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou sua prisão preventiva no âmbito da Operação Sem Refino, da Polícia Federal (PF).

A investigação apura a atuação do Grupo Refit, conglomerado do setor de combustíveis suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras para ocultar patrimônio, dissimular bens e enviar recursos ilegalmente ao exterior.

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A defesa de Magro não foi localizada pelo Estadão, que deixou o espaço aberto para manifestação.

O Fantástico afirmou que há pelo menos nove imóveis, entre casas e salas comerciais, e 20 empresas ligados à família de Magro em Coral Gables e Key Biscayne, regiões de alto padrão no condado de Miami-Dade.

Segundo a reportagem, os imóveis foram identificados com base em documentos públicos de cartórios e registros de Miami.

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Em um condomínio em Key Biscayne, foram identificados dois apartamentos de luxo, com quase 500 metros quadrados no total, avaliados em mais de R$ 43 milhões.

De acordo com a reportagem, a Refit aparece como propriedade de Magro no acordo de separação do empresário e da ex-mulher, apesar de não estar formalmente registrada em nome dele no Brasil.

O Fantástico afirmou que Alessandra estava em um dos estabelecimentos visitados pela equipe, mas não quis dar entrevista. O Estadão não conseguiu contato com ela. O espaço segue aberto.

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A reportagem também identificou, em Miami, 13 carros de luxo de marcas como Porsche, Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce, avaliados em mais de R$ 25 milhões e ligados a Magro, Alessandra e à filha do casal.

Texas

Magro também tem negócios no Texas. Em 2020, a J. Global Energy, fundada por João Manuel Magro, pai do empresário, comprou a usina de processamento de gás Longview Gas Plant, em Longview, no leste do Estado.

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O valor da transação não foi divulgado, mas a imprensa local estima que a empresa tenha sido adquirida por cerca de US$ 14 milhões. Na época, o negócio chamou a atenção dos jornais locais, incluindo o Longview News-Journal, que publicou uma reportagem com o título "Quem é Ricardo Magro?".

O Fantástico afirmou ter ouvido ex-funcionários da usina, que, sob condição de anonimato, disseram que o nome de Magro não podia ser mencionado no local. Segundo eles, o empresário era chamado de "The Board" (que significa "O Conselho", em português).

Em razão da divulgação, o termo "Refit" ganhou relevância nas buscas do Google Trends nas últimas horas.

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"Quando ouvi pela primeira vez o termo 'o conselho', pensei em um grupo de pessoas que formava um conselho administrativo ou um grupo de proprietários. Mas, mais tarde, me disseram que o conselho era, na verdade, uma única pessoa. Ele é responsável por tudo", disse um dos ex-funcionários ao Fantástico.

Segundo a reportagem, a usina tinha 50 empregados em 2020 e, atualmente, conta com menos de 15. Pela primeira vez em 91 anos de existência, o local passa por um período sem produção.

Magro também tem um escritório em Houston, a cerca de 340 quilômetros de Longview. O Fantástico afirmou que o local é administrado por Cristiano Beraldo, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) como os "olhos, braços, mãos e pés" do empresário.

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Na última quarta-feira, 11, o MP-RJ realizou mais uma operação no âmbito da investigação sobre os negócios de Magro. Beraldo foi um dos alvos. Como já estava nos EUA, ele não foi preso. A defesa dele não foi localizada pelo Estadão. O espaço segue aberto.

Segundo o Fantástico, dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apontam que o grupo de empresas ligado a Magro acumula uma dívida de mais de R$ 50,5 bilhões em impostos sonegados.

Apenas a Refit deve R$ 27,6 bilhões, sendo R$ 3 bilhões em tributos federais, mais de R$ 14,4 bilhões em tributos estaduais no Rio de Janeiro e R$ 10,1 bilhões em São Paulo.

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Oklahoma

O Fantástico afirmou ainda que Magro também tem um negócio em McAlester, no Estado de Oklahoma. Trata-se de uma fazenda de mineração de criptomoedas, instalação que reúne centenas ou milhares de computadores especializados para realizar as operações necessárias à mineração de moedas digitais, como o Bitcoin. Esse tipo de estrutura costuma funcionar 24 horas por dia.

No entanto, segundo ex-funcionários ouvidos pela reportagem, o local apresentava falhas constantes, incluindo problemas elétricos e equipamentos que não funcionavam. Eles também afirmaram que os computadores eram antigos.

A fazenda em Oklahoma e a usina no Texas têm escritórios registrados no mesmo endereço.