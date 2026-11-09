A Riachuelo registrou lucro líquido de R$ 85 milhões no terceiro trimestre de 2026, crescimento de 61,3% em relação a igual período do ano passado. O resultado foi impulsionado pelo avanço das vendas de vestuário, pela melhora das margens e pela redução do custo da dívida, em meio à estratégia de transformação do negócio iniciada em 2023.

A receita líquida somou R$ 2,5 bilhões, alta de 3,5% na comparação anual. Já o Ebitda alcançou R$ 405 milhões, crescimento de 7,9% e recorde para um terceiro trimestre. A margem Ebitda avançou 0,7 ponto porcentual, para 16,2%.

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A margem líquida também apresentou melhora, passando de 2,2% para 3,4%, avanço de 1,2 ponto porcentual. Nos últimos 12 meses encerrados em setembro, o lucro líquido acumulado atingiu R$ 560 milhões.

Em entrevista à Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente da Riachuelo, André Farber, atribuiu a evolução dos resultados à combinação entre crescimento das vendas, ganhos de rentabilidade e melhorias na estrutura de capital.

O principal motor dos resultados foi a operação de vestuário, que completou o 13º trimestre consecutivo de crescimento das vendas mesmas lojas, indicador que considera unidades em funcionamento há pelo menos um ano. A alta foi de 6,5%, abaixo dos 7,3% registrados no terceiro trimestre de 2025.

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Apesar do crescimento, Farber reconheceu uma desaceleração das vendas e apontou um ambiente de consumo mais desafiador, diante dos juros altos, da inflação e do endividamento das famílias. "Continuamos com consistência na nossa estratégia, com resultados bons, mas está olhando o cenário macro com cautela", afirmou.

O executivo também destacou a concorrência das plataformas internacionais, que, segundo ele, operam com custos inferiores aos das varejistas brasileiras.

"O consumidor não tem uma demanda infinita, ele faz uma substituição. Quando ele tem um produto mais barato que não paga imposto, ele pode fazer, sim, uma substituição."

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A receita líquida de vestuário cresceu 8%, para R$ 1,6 bilhão. A margem bruta da categoria alcançou 58,1%, alta de 0,8 ponto porcentual em um ano e o maior nível já registrado pela companhia para um terceiro trimestre.

Foi a 12ª expansão trimestral consecutiva do indicador, sustentada, segundo a varejista, pela evolução das coleções, pela maior assertividade comercial e pela gestão de estoques.

Com isso, o Ebitda da operação de mercadorias cresceu 8,9%, para R$ 279 milhões. A margem Ebitda do segmento avançou 1,2 ponto porcentual, para 15,4%, maior nível para um terceiro trimestre nos últimos 12 anos.