Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Revolut recebe licença condicional para operar como banco nos EUA

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Escritório do Controlador da Moeda (OCC) dos Estados Unidos concedeu à Revolut uma aprovação condicional para constituir um banco nacional no país. A medida representa um primeiro aval para a licença bancária da fintech, que ainda depende de autorização de Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic).

A expectativa é de que o processo se estenda até 2027. Historicamente, depois dessa primeira etapa, a instituição costuma receber a aprovação final entre 12 a 18 meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A aprovação condicional do OCC é um primeiro passo importante rumo à constituição do proposto Revolut Bank nos EUA. Ela nos dá a base para construir nossa operação no maior mercado financeiro do mundo e levar a experiência completa da Revolut a milhões de americanos", afirmou o fundador e CEO da Revolut, Nik Storonsky.

"Somos gratos pelo diálogo aberto e transparente mantido com o OCC ao longo de todo esse processo. O órgão conduziu nossa solicitação com rigor e agilidade, permitindo que continuemos no caminho para o lançamento do nosso banco nacional proposto em 2027", acrescentou o CEO da Revolut nos EUA, Cetin Duransoy.

O movimento é parte de uma tendência mais ampla do setor financeiro para conquistar espaço na maior economia do planeta. No começo do ano, o Nubank também recebeu uma aprovação condicional da OCC para estabelecer sua licença bancária no país. Já o Santander comprou o Webster para criar um dos 10 maiores bancos de varejo dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fundada em 2015 no Reino Unido, a Revolut é uma das maiores fintechs no mundo, com mais de 80 milhões de clientes. Em julho, foi avaliada em US$ 115 bilhões em uma oferta secundária de ações. No Brasil, o banco digital tem avançado na oferta de cartões de crédito, depois de ter se estabelecido com foco primário na sua conta global. Este ano, a Revolut também obteve licenças bancárias na França, Austrália e Reino Unido, além de avançar no processo na África do Sul.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
REVOLUT/EUA/OPERAÇÃO/LICENÇA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV