Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 5% no segundo trimestre de 2022 ante igual período do ano passado, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 5, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O cálculo anterior, do começo de setembro, era de alta de 4,7%.

Em relação ao primeiro trimestre, o PIB italiano teve expansão de 1,1% entre abril e junho, como estimado anteriormente, informou o Istat.