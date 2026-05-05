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ECONOMIA

Reunião da CCJ do Senado que iria debater PEC 65, da autonomia financeira do BC, é cancelada

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 22:08:00 Editado em 05.05.2026, 22:19:21
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado cancelou a reunião prevista para esta quarta-feira, às 9h. Entre os itens da pauta, estava a discussão sobre Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que trata da autonomia financeira, orçamentária e administrativa do Banco Central. A PEC era o nono item da pauta da comissão.

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