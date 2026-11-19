A cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que reúne economias da região do Pacífico, tem colocado em evidência a liderança chinesa em inteligência artificial (IA) e outras tecnologias do século 21. No entanto, a agenda do encontro tem sido ofuscada pelas disputas geopolíticas entre as grandes potências, especialmente diante da participação dos presidentes da China, Xi Jinping, dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, em uma reunião trilateral inédita.

O evento anual da Apec seguiu as tradições habituais, com cerimônias oficiais de recepção, jantar de gala, dezenas de encontros bilaterais à margem da programação e uma fotografia oficial dos líderes. Neste ano, os participantes apareceram com trajes sociais e echarpes largas, vermelhas ou azuis, sobre os ombros.

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A realização do evento em Shenzhen, vitrine tecnológica da China, com seus espetáculos de luzes e robôs, também atraiu atenção especial. A Apec avança lentamente em direção a seu objetivo histórico de estabelecer uma zona de livre comércio em torno do Pacífico, ao mesmo tempo que busca manter o diálogo entre seus integrantes em meio a guerras, disputas comerciais e crises econômicas.

Ao abrir a reunião de líderes da Apec, Xi pediu que os representantes das 21 economias participantes se unissem em torno de interesses comuns relacionados ao comércio aberto e ao desenvolvimento tecnológico.

Putin participa de uma cúpula da Apec pela primeira vez em nove anos. O presidente russo também defendeu a união entre os integrantes do bloco e afirmou que a organização deve estabelecer uma agenda construtiva de cooperação.

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Em breves declarações, Trump elogiou a economia americana e disse esperar assinar novos acordos comerciais em um futuro próximo. O republicano também prometeu se opor a iniciativas "globalistas" que busquem regulamentar ou restringir a inteligência artificial, à qual se refere como "superinteligência".

Xi e outros líderes asiáticos ressaltaram que é fundamental garantir o compartilhamento justo e a regulamentação da IA para assegurar a estabilidade financeira, a segurança cibernética e o crescimento equilibrado. Fonte: Associated Press