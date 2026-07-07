Reunião com Fazenda e FPA sobre dívidas rurais foi boa, diz Paulo Pimenta

O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), disse nesta terça-feira (7) que a reunião entre Ministério da Fazenda e Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para tratar de uma alternativa ao projeto de lei de renegociação das dívidas rurais foi positiva, mas não sanou todas as divergências. Um novo encontro deve ocorrer entre o fim do dia e a quarta-feira, dia 8.

"Ficamos de conversar ainda no dia de hoje, ou no mais tardar amanhã de manhã, para ver questões que envolvem taxas de juros, prazo de financiamento e regras de enquadramento", disse Pimenta, que participou da reunião entre membros da FPA e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, na manhã desta terça.

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Segundo o deputado, continua havendo uma divergência sobre o público a ser atendido. Pimenta defendeu que só sejam renegociadas dívidas de produtores atingidos por eventos climáticos. Ele se comprometeu a "continuar buscando o consenso" sobre o tema. O governo vê o PL das renegociações como uma pauta-bomba fiscal.

A produtores rurais que estavam na portaria do Ministério da Fazenda, onde ocorreu a reunião, Pimenta disse que a proposta do governo "melhorou muito" e vai incluir a renegociação de dívidas de CPRs. Ele relatou que ainda vai ser definido se o texto será encaminhado via Medida Provisória (MP) ou um novo projeto de lei.