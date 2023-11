Reunião com Campos Neto sai da agenda de Lula

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto acaba de divulgou no fim da noite desta quarta-feira, 15, uma atualização da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para esta quinta-feira, 16. Na nova versão, não há reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

continua após publicidade

Na agenda divulgada cerca de duas horas antes da atualização, Lula se reuniria com Campos Neto no Palácio do Planalto às 10h30. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participaria do encontro.

Os outros dois compromissos que constavam da agenda oficial do presidente da República estão mantidos. Às 9h30, ele recebe os ministros José Múcio Monteiro (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda). Depois, às 15h, Lula participa de cerimônia de sanção do projeto de lei que regula a profissão de sanitarista.