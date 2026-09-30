Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Reunião bilateral entre EUA e Brasil começa em Milwaukee às margens do G20

Escrito por Karla Spotorno, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Começou na manhã desta quarta-feira, 30, em Milwaukee (Wisconsin), nos Estados Unidos, a reunião bilateral entre a delegação brasileira e o embaixador Jamieson Greer, representante comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês). O encontro, confirmado minutos antes do início, ocorre às margens da reunião ministerial sobre comércio do G20, realizado entre esta quarta-feira e a quinta-feira, 1º de outubro, em Milwaukee.

O ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, irá conduzir a reunião do lado brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Também participa da conversa o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/G20/REUNIÃO BILATERAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV