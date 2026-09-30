Reunião bilateral entre EUA e Brasil começa em Milwaukee às margens do G20

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Começou na manhã desta quarta-feira, 30, em Milwaukee (Wisconsin), nos Estados Unidos, a reunião bilateral entre a delegação brasileira e o embaixador Jamieson Greer, representante comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês). O encontro, confirmado minutos antes do início, ocorre às margens da reunião ministerial sobre comércio do G20, realizado entre esta quarta-feira e a quinta-feira, 1º de outubro, em Milwaukee.

O ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, irá conduzir a reunião do lado brasileiro.

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Também participa da conversa o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa.