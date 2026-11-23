A Petrobras disse nesta segunda-feira, 23, que o acordo para comprar 42% da Neomille, produtora de etanol de milho do Grupo Cerradinho, marca o retorno da estatal ao setor de produção de etanol. Segundo a estatal, o movimento está alinhado à estratégia de diversificação do portfólio de energia e à ampliação gradual de sua atuação em negócios de baixo carbono, com foco na transição energética.

Em fato relevante, a Petrobras afirma que voltar ao segmento de etanol é estratégico para preservar sua participação em um mercado que concorre com a gasolina, além de ampliar o acesso a matérias-primas para combustíveis de menor intensidade de carbono, como o combustível sustentável de aviação (SAF).

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A companhia também aponta que o etanol produzido poderá, no futuro, ser usado como matéria-prima para SAF pela rota Alcohol-to-Jet (ATJ), enquanto o óleo de milho, coproduto do processo industrial, poderá ser empregado na rota ésteres e ácidos graxos hidrotratados (HEFA), tecnologia usada na produção desse tipo de combustível.

A Petrobras afirma ainda que o investimento na Neomille cria perspectivas para o desenvolvimento de novos negócios ligados à descarbonização. A companhia explica que o processo produtivo do etanol gera dióxido de carbono (CO?) biogênico, que pode ser utilizado como matéria-prima em futuras rotas de combustíveis sintéticos e outras soluções energéticas de baixo carbono.

A empresa também destaca que a presença no segmento de etanol de milho aproxima a Petrobras de grandes clientes, ampliando seu relacionamento com o agronegócio.

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A Petrobras relaciona a operação a sua estratégia logística ao mencionar que, recentemente, anunciou a aquisição da totalidade da Logum, responsável por infraestrutura de movimentação dutoviária de etanol no País. Segundo o fato relevante, a integração entre ativos de produção e logística amplia o potencial de eficiência no escoamento e cria oportunidades para futuras expansões de infraestrutura.

O valor total da aquisição será de R$ 2,8 bilhões, incluindo R$ 1,8 bilhão em aporte primário na Neomille por meio da subscrição de novas ações. O restante corresponde à compra secundária de ações dos atuais acionistas e inclui pagamento contingente de até R$ 397 milhões a título de earn-out, com ajustes de preço previstos em contrato.

A conclusão da operação, informou a companhia, depende do cumprimento das condições precedentes previstas no contrato de compra e venda.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).