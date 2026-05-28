Retomada da Fafen atenderá a 7% do consumo da ureia no Brasil, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quinta-feira, 28, que a retomada da produção na Fábrica de Fertilizantes de Sergipe (Fafen-SE) vai atender à demanda de 7% da ureia consumida no Brasil. A unidade deverá receber R$ 38 milhões de investimentos da estatal no quinquênio, o que, segundo a executiva, demonstra o compromisso da estatal com seus ativos.

"Essa gestão não gosta de vender nem de deixar seus ativos hibernados", disse ela durante entrevista coletiva.

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A estatal projeta atender a 20% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados com a unidade de Sergipe, somada às plantas da Bahia e do Paraná.

Um evento agendado para a sexta-feira, 29, às 10h30, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai oficializar os investimentos voltados ao Estado.

Os recursos da ordem de R$ 72,5 bilhões, que já estavam previstos no Plano de Negócios 2026-2030, preveem ainda desenvolvimento do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) e o descomissionamento de 26 plataformas em águas rasas.

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"São estruturas com mais de 50 anos. Faremos também a desconexão de 169 poços. Essa etapa é de nossa responsabilidade e em última análise, estamos falando de dois mil empregos que vão ser gerados" detalhou.