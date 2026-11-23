A Secretaria de Política Econômica (SPE) divulgou nesta segunda-feira, 23, o resultado fiscal estrutural de 2025. O déficit estrutural foi de 0,09% do Produto Interno Bruto (PIB) potencial no setor público consolidado, valor próximo a neutralidade. Em 2024, o déficit estrutural foi de 1,53% do PIB.

Em 2021, o resultado primário estrutural do Setor Público consolidado foi positivo em 0,79% do PIB potencial, retornando ao campo negativo já em 2022 e aprofundando o déficit estrutural em 2023, quando alcança -2,54% do PIB potencial em razão da expansão de despesas federais autorizada pela Emenda Constitucional 126/2022 para recompor o valor de benefícios sociais e quitar passivos relativos a precatórios e à compensação aos governos estaduais pela redução da alíquota de ICMS sobre combustíveis e outros produtos.

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A combinação de ajustes para os ciclos econômicos, e de preços de commodities, com a extração dos eventos fiscais não-recorrentes no âmbito das receitas e despesas, dá origem ao resultado fiscal estrutural, conforme explicado no relatório.

Segundo a Pasta, tanto a dinâmica recente do resultado estrutural do setor público consolidado, quanto a do governo central, evidenciam um movimento pró-consolidação fiscal.