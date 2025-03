Resultado do INSS ainda foi bastante negativo em janeiro, diz Viviane Varga, do Tesouro

A subsecretária do Tesouro Nacional, Viviane Varga, avaliou nesta quinta-feira, 27, que o resultado fiscal do INSS em janeiro foi ainda bastante negativo. Ela explicou, no entanto, que a redução do déficit do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, em R$ 19,0 bilhões, decorre da elevação da arrecadação líquida do RGPS.

O déficit RGPS + RPPS Civil e Pensões/Inativos Militares totalizou R$ 421,9 bilhões (3,5% do PIB) no acumulado em 12 meses até janeiro de 2025, em preços correntes.